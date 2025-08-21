Депутат Немкин: смартфоны и планшеты не будут вскрываться для установки MAX

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Смартфоны и планшеты, продающиеся в России, не будут вскрывать для установки национального мессенджера МАХ или других обязательных программ. Они интегрируются при прошивке и заводской подготовке, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Некоторые телеграм-каналы начали распространять информацию о том, что все ввозимые в страну гаджеты будут вскрывать до начала продаж для установки мессенджера.

"Никаких неудобств для покупателей не будет", – цитирует парламентария ТАСС.

Депутат добавил, что клиент будет получать новый гаджет в запечатанной упаковке.

MAX с 1 сентября будет внесен в перечень программ для обязательной предустановки на устройства россиян. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

На базе мессенджера будет работать многофункциональный сервис обмена информацией. Он позволит обеспечить безопасное общение и доступ к удобным цифровым сервисам.

