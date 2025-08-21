MAX станет обязательным для предустановки на устройства с 1 сентября

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Национальный мессенджер MAX с 1 сентября будет внесен в перечень программ для обязательной предустановки на устройства россиян. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Соответствующее распоряжение уже подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

"В списке таких программ MAX заменит "VK Мессенджер", который находился там с 2023 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на базе мессенджера будет работать многофункциональный сервис обмена информацией. Он позволит обеспечить безопасное общение и доступ к удобным цифровым сервисам.

Отечественный магазин приложений RuStore также станет обязательным для предустановки на гаджетах с операционными системами iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi). При этом сейчас он переустанавливается на технике с операционными системами Android и HarmonyOS (Huawei).

Кроме того, Мишустин утвердил список обязательных для предустановки на электронные устройства программ на 2026 год. С 1 января на телевизоры будет устанавливаться сервис онлайн-телевидения "Лайм HD TV".

Ранее в мессенджер MAX добавили функцию отправки одноразового кода (OTP-кода) для входа на "Госуслуги". Сейчас сервис доступен в тестовом режиме, однако позже его смогут подключить все пользователи портала.

Перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить мошенника. Позже в MAX также откроется чат, куда и будут приходить одноразовые пароли.

