Мошенники начали арендовать аккаунты пользователей в MAX

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Александра Погиба

Аренда аккаунтов в мессенджере MAX у обычных пользователей стала одним из первых способов связи, применяемых мошенниками, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

По данным ведомства, схема злоумышленников была отработана на аккаунтах в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Она использует ту же инфраструктуру и развивается по аналогичному сценарию.

Россияне передают аккаунты в аренду за 10–15 долларов. Чаще всего этим занимаются школьники и студенты, для которых подобное вознаграждение является значительным, рассказали в управлении и уточнили, что в данный момент такие случаи мошенничества единичны.

В июле центр безопасности MAX заблокировал свыше 10 тысяч мошеннических телефонных номеров. Зачастую аферисты выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, государственных сервисов или банков.

Кроме того, было удалено более 32 тысяч вредоносных и спам-документов, прежде чем они смогли нанести ущерб пользователям.