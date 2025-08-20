20 августа, 07:30Политика
В ГД предложили ввести короткий номер для сообщений о мошенниках
В Госдуме предложили создать единый короткий номер для оперативного сообщения о случаях телефонного мошенничества. Соответствующее обращение депутатов нижней палаты парламента уже направлено в Минцифры России.
Таким образом специалисты будут своевременно собирать и обрабатывать информацию об аферистах. В обращении депутаты напомнили, что ущерб от кибермошенничества превышает уже сотни миллиардов рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.