Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 07:30

Политика

В ГД предложили ввести короткий номер для сообщений о мошенниках

В ГД предложили ввести короткий номер для сообщений о мошенниках

Москвич решил зарегистрировать товарный знак "Встреча на Аляске"

Названо возможное место встречи Путина и Зеленского

Трамп оценил шансы на урегулирование конфликта на Украине как "очень хорошие"

Трамп заявил о невозможности вступления Украины в НАТО

Трамп предложил провести трехсторонние переговоры с Путиным и Зеленским

Лавров заявил, что Трамп получил приглашение посетить Россию

Лавров заявил, что Трамп стал глубже подходить к урегулированию конфликта на Украине

Лавров заявил, что Россия готова к любым форматам работы по Украине

Трамп созвонился с Путиным после встречи с Зеленским в Белом доме

В Госдуме предложили создать единый короткий номер для оперативного сообщения о случаях телефонного мошенничества. Соответствующее обращение депутатов нижней палаты парламента уже направлено в Минцифры России.

Таким образом специалисты будут своевременно собирать и обрабатывать информацию об аферистах. В обращении депутаты напомнили, что ущерб от кибермошенничества превышает уже сотни миллиардов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикабезопасностьтехнологиивидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика