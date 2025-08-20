В ГД предложили ввести короткий номер для сообщений о мошенниках

В Госдуме предложили создать единый короткий номер для оперативного сообщения о случаях телефонного мошенничества. Соответствующее обращение депутатов нижней палаты парламента уже направлено в Минцифры России.

Таким образом специалисты будут своевременно собирать и обрабатывать информацию об аферистах. В обращении депутаты напомнили, что ущерб от кибермошенничества превышает уже сотни миллиардов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

