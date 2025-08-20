В Белом доме связали сроки трехстороннего саммита со встречей Путина и Зеленского

Фото: 123RF/coffe72

Сроки проведения трехсторонней встречи по урегулированию украинского кризиса будут зависеть от того, как пройдет встреча Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ее слова приводит CNN.

Она также отметила, что в данный момент "трудно судить" о реальных сроках проведения трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией. Американский лидер Дональд Трамп хочет сначала посмотреть на результаты встречи Путина и Зеленского.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Белый дом рассматривает Будапешт как место для проведения возможной трехсторонней встречи. Это связано с тем, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает тесные связи с Трампом.

Однако секретные службы США рассматривают множество вариантов, и место встречи трех лидеров еще может измениться.

