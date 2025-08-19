Politico: США рассматривают Венгрию как место проведения трехсторонней встречи по Украине

Фото: 123RF/samot

Администрация Белого дома рассматривает столицу Венгрии Будапешт как место для проведения возможной трехсторонней встречи Владимира Путина, президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По информации СМИ, секретные службы США изучают несколько вариантов проведения встречи трех лидеров и окончательное место еще может измениться. Однако для Белого дома Будапешт является приоритетным выбором, так как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает тесные связи с Трампом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США не намерен ждать месяц для проведения новых переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, Трамп хочет добиться его завершения в кратчайшие сроки.

Также она отметила, что Вашингтон обсуждает с Киевом и Москвой множество возможных мест для проведения встречи Путина и Зеленского. При этом Левитт не стала подтверждать информацию СМИ о предложении российского лидера по проведению этих переговоров в Москве.