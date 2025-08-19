Белый дом: Трамп не намерен ждать месяц для следующей встречи по Украине

Фото: ТАСС/ABACA/Pool

Президент США Дональд Трамп не намерен ждать месяц для проведения новых переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он хочет добиться его завершения в кратчайшие сроки, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, Вашингтон обсуждает с Киевом и Москвой множество возможных мест для встречи Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. При этом Левитт не стала подтверждать сообщения СМИ о предложении российского лидера по проведению этих переговоров в Москве. Пресс-секретарь Белого дома указала на приватный характер обсуждений данного вопроса.

Вместе с тем она подчеркнула, что Трамп осознает, что будущие гарантии безопасности для Киева должны быть в силе и после завершения срока его президентства.

"Он (Трамп. – Прим. ред.) понимает необходимость этого, о чем говорил вчера, и что он собирается делать", – цитирует Левитт РИА Новости.

Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома заявила о "свете в конце туннеля" в рамках урегулирования конфликта на Украине. Она назвала состоявшийся на Аляске саммит очень продуктивным, указав, что он открыл путь для второй фазы переговоров.

По словам Левитт, теперь может появиться возможность для прочного мира. Она также указала, что Штаты будут обсуждать с Россией приемлемые для нее гарантии безопасности для Украины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Трамп получил приглашение посетить Россию. Во время телефонного разговора, который состоялся в ночь на 19 августа, Путин и Трамп подтвердили понимание того, что украинский кризис должен быть урегулирован так, чтобы больше не повториться, добавил дипломат. Кроме того, должны быть обеспечены законные права всех народов и стран.

