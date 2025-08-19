Медведев: антироссийская коалиция не смогла переиграть Трампа на его территории

Фото: ТАСС/АР/Alex Brandon

Коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть президента США Дональда Трампа на его территории, сообщил в соцсети Х зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Так политик прокомментировал прошедшие в Вашингтоне переговоры Трампа с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Европа благодарила и заискивала. Вопрос в том, что запоет дома о гарантиях и территориях киевский шут, снова нацепив зеленую военную форму", – написал Медведев.

Как сказал глава Белого дома, во время встречи стороны обсудили гарантии безопасности Украине, которые будут предоставляться Европой при координации с Соединенными Штатами.

Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что в выработке и обеспечении гарантий будут участвовать не только страны Евросоюза, но и государства, не входящие в организацию.

Он добавил, что Вашингтон надеется на подписание соглашения по урегулированию украинского конфликта на трехсторонней встрече Владимира Путина, Зеленского и Трампа.