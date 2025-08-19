Переговоры Трампа с лидерами ЕС и Зеленским в Белом доме завершились

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями стран Евросоюза в Белом доме завершилась. Об этом сообщила пресс-служба американского президента.

При этом в администрации не уточнили итоги переговоров. СМИ отмечают, что встреча лидеров, возможно, может продолжиться "в другом формате".

Встреча Зеленского и Трампа состоялась Белом доме 18 августа. В ходе переговоров американский лидер заявил, что прекратит поддержку Киева, если не заключит сделку с украинским лидером. При этом он указал, что урегулирование ситуации на Украине требует проведения трехсторонней встречи. Если же она не состоится, военный конфликт продолжится.

В свою очередь Заленский заявил, что "территориальные вопросы" и другие "чувствительные темы" будут обсуждаться на трехсторонней встрече России, Украины и США. Он добавил, что Трамп в ближайшее время постарается организовать эти переговоры.

После завершения переговоров в формате один на один Трамп и Зеленский приступили к переговорам с европейскими лидерами. В ходе которых президент Франции Эммануэль Макрон призвал организовать четырехстороннюю встречу между Россией, Украиной, США и представителями стран Евросоюза. По его словам, такая встреча должна стать завершающим этапом этих переговоров, потому что речь идет о гарантиях безопасности для всего европейского континента.