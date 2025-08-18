Трамп заявил, что рассчитывает на договоренности после встречи с главами ЕС и Зеленским

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение договоренностей по итогам встречи с европейскими лидерами и главой Украины Владимиром Зеленским, которые приведут к трехсторонней встрече с Россией. Трансляцию переговоров ведет телеканал Fox News.

"Мы позвоним президенту (России Владимиру. – Прим. ред.) Путину сразу после этих встреч. Думаю, у нас будут крепкие, хорошие, а возможно, отличные встречи. Мы попытаемся понять, сможем ли мы устроить трехстороннюю встречу после этого", – сказал он.

Как отметил глава Белого дома, в ходе личной беседы с президентом Украины они затронули множество тем. В рамках переговоров с лидерами Евросоюза Трамп планирует поднять вопрос возможного обмена территориями, при обсуждении которого будет учитываться текущая линия соприкосновения в зоне боевых действий.

Также американский лидер обратил внимание, что прошедший на Аляске саммит с Владимиром Путиным укрепил его веру в возможность достижения мира. По его словам, российский президент согласился на гарантии безопасности для Украины.

При этом Трамп подчеркнул, что не верит в угрозу "дальнейшей агрессии" Москвы в отношении Киева. Он выразил уверенность в том, что Путину и Зеленскому удастся найти общий язык для урегулирования ситуации.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась в Овальном кабинете Белого дома 18 августа. Президент США обратил внимание, что этот диалог не станет финальным.

В рамках беседы Трамп заявил, что прекратит поддержку Киева, если не заключит сделку с украинским лидером. При этом он указал, что урегулирование ситуации на Украине требует проведения трехсторонней встречи. Если же она не состоится, военный конфликт продолжится.

Вместе с тем в ходе встречи представитель СМИ спросил Зеленского, сможет ли он согласиться на территориальные уступки. Президент Украины ответил общими фразами, указав, что Киев поддерживает предложение Штатов о завершении конфликта.

