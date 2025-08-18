18 августа, 21:41Политика
Зеленский не ответил на вопрос о готовности к территориальным уступкам
Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках переговоров с американским лидером Дональдом Трампом не стал отвечать на вопрос журналиста о готовности к территориальным уступкам. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе встречи представитель СМИ спросил Зеленского, сможет ли он согласиться на уступки. Президент Украины ответил на это общими фразами о том, что Киев поддерживает предложение Штатов о завершении конфликта.
Переговоры Зеленского и Трампа прошли в Овальном кабинете Белого дома 18 августа. Президент США обратил внимание, что этот диалог не станет финальным.
В рамках беседы Трамп заявил, что прекратит поддержку Киева, если не заключит сделку с украинским лидером. При этом он указал, что урегулирование ситуации на Украине требует проведения трехсторонней встречи с Владимиром Путиным. Если же она не состоится, военный конфликт продолжится.
Более того, по словам главы Белого дома, после переговоров он планирует позвонить российскому лидеру, который ждет его звонка.
Астролог сделал прогноз по переговорам Трампа и Зеленского