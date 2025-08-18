Зеленский не ответил на вопрос о готовности к территориальным уступкам

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках переговоров с американским лидером Дональдом Трампом не стал отвечать на вопрос журналиста о готовности к территориальным уступкам. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи представитель СМИ спросил Зеленского, сможет ли он согласиться на уступки. Президент Украины ответил на это общими фразами о том, что Киев поддерживает предложение Штатов о завершении конфликта.

Переговоры Зеленского и Трампа прошли в Овальном кабинете Белого дома 18 августа. Президент США обратил внимание, что этот диалог не станет финальным.

В рамках беседы Трамп заявил, что прекратит поддержку Киева, если не заключит сделку с украинским лидером. При этом он указал, что урегулирование ситуации на Украине требует проведения трехсторонней встречи с Владимиром Путиным. Если же она не состоится, военный конфликт продолжится.

Более того, по словам главы Белого дома, после переговоров он планирует позвонить российскому лидеру, который ждет его звонка.

