Трамп заявил, что Украина не будет в НАТО

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Украина не будет участницей НАТО. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, трансляцию которой ведет телеканал Fox News.

Глава Белого дома напомнил, что Москва давно указывала на свою позицию о недопустимости включения Киева в Альянс.

Кроме того, президент США указал, что сразу после завершения переговоров планирует позвонить Владимиру Путину. По словам Трампа, российский лидер ждет его звонка.

Вместе с тем американский лидер отметил, что урегулирование ситуации на Украине требует проведения трехсторонней встречи. Если же она не состоится, военный конфликт продолжится, подчеркнул он.

Встреча глав двух государств состоялась в Овальном кабинете Белого дома. Трамп обратил внимание, что эти переговоры не станут последними.

В рамках беседы президент США заявил, что прекратит поддержку Киева, если не заключит сделку с украинским лидером. При этом он обратил внимание, что Путин и Зеленский хотят завершения кризиса, а урегулирование должно быть долгосрочным.

После диалога в формате один на один к переговорам присоединятся европейские лидеры. Для этого в Белый дом прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони.