Трамп не вышел встречать прибывших в Белый дом европейских лидеров

Дональд Трамп не вышел встречать европейских лидеров около Белого дома в Вашингтоне. На место проведения переговоров прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, ряд глав европейских государств и генсек НАТО Марк Рютте. Трансляцию ведет телеканал Fox News.

Вместо американского лидера политиков поприветствовала глава протокола Моника Кроули. Уточняется, что встреча американского президента с европейскими политиками будет проводиться не в Овальном кабинете, а в банкетном зале.

Первым из европейских политиков на мероприятие приехал Рютте, за ним последовала фон дер Ляйен, а затем – Стармер. Кроме того, на место проведения переговоров прибыли канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони.

Между тем украинские СМИ опубликовали список делегации Киева, которая также примет участие в предстоящих переговорах. В состав вошли глава офиса Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, посол страны в США Оксана Маркарова и замглавы украинского МИД Сергей Кислица.

Планируется, что встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 по московскому времени. Сначала главы государств проведут переговоры в формате один на один, а затем к ним присоединятся лидеры европейских стран.

В ходе встречи американский президент собирается поднять вопрос о территориях в контексте урегулирования конфликта на Украине.

На следующий день глава Евросовета Антониу Кошта организует экстренный саммит ЕС в формате видеоконференции. В рамках онлайн-заседания он планирует проинформировать всех лидеров ЕС об итогах встречи в Вашингтоне.