Axios: Зеленский наденет черный пиджак на встречу с Трампом

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Президент Украины Владимир Зеленский наденет на встречу с лидером США Дональдом Трампом тот же черный пиджак, в котором он был на саммите НАТО в июне. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По данным журналистов, украинский президент будет придерживаться делового стиля, однако он не станет надевать галстук.

Авторы публикации также напомнили, что в феврале на переговорах с Трампом Зеленский был в черном свитере и черных штанах. Тогда глава Белого дома с иронией указал, что Зеленский "принарядился".

В рамках той встречи один из журналистов поинтересовался, почему глава Украины не надел костюм, на что тот ответил, что после завершения конфликта он начнет носить костюм, который, "может быть, будет дороже", чем у журналиста.

Переговоры Зеленского и Трампа должны начаться в 20:15 по московскому времени в понедельник, 18 августа. Сначала ожидается беседа тет-а-тет, затем к диалогу присоединятся европейские лидеры. В рамках личной встречи Трамп планирует обсудить с Зеленским вопрос территорий при урегулировании конфликта.

По данным СМИ, переговоры могут посетить президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц.