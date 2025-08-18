Форма поиска по сайту

18 августа, 16:52

Политика

Трамп призвал играть только на победу

Фото: legion-media.com/CNP/AdMedia

Президент США Дональд Трамп перед переговорами с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами Европы призвал играть только на победу.

Американский лидер указал, что смог разрешить 6 конфликтов за полгода. По словам главы Белого дома, в Вашингтон еще не прибывало такого большого числа европейских лидеров одновременно.

"Большая честь для Америки. Посмотрим, какой будет результат", – отметил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Вместе с тем ТАСС со ссылкой на украинские СМИ отмечает, что Зеленский встретится в США со спецпосланником Трампа Китом Келлогом. По информации источников, это произойдет после встречи президента Украины с лидером Штатов.

Встреча Зеленского и Трампа запланирована на 18 августа. Переговоры начнутся в 20:15 по московскому времени.

Сначала ожидается беседа тет-а-тет, затем к диалогу присоединятся лидеры Евросоюза. По данным СМИ, среди них будут президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Переговоры Трампа и Зеленского пройдут в Белом доме

