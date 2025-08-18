Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х ответил на призыв американского лидера Дональда Трампа отказаться от претензий на Крым.

"Крым не следовало оставлять тогда (в 2014 году. – Прим. ред.)", – говорится в публикации.

По его словам, Украина стремится завершить конфликт быстро и надежно. Кроме того, считает Зеленский, мир должен быть долгосрочным.

Ранее глава Белого дома сказал, что украинский лидер может почти сразу завершить конфликт с Россией, если откажется от претензий на Крым и вступления в НАТО. Однако Зеленский может продолжить борьбу, если захочет, уточнил Трамп.

В понедельник, 18 августа, Трамп и Зеленский проведут встречу в Вашингтоне. Начало беседы запланировано на 20:15 по московскому времени. После общения тет-а-тет к ним присоединятся европейские лидеры.