В США заявили, что Украина станет крупным поставщиком военной техники в Европу

Фото: 123RF/wladyslawmus

Американские власти ожидают, что Украина станет крупным поставщиком военной техники для стран Европы на фоне увеличения последними расходов на оборону. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитэкер в интервью Fox News.

Политик подчеркнул, что уже сейчас необходимо думать о том, как будет выглядеть украинская экономика. К примеру, помимо оборонного сектора, Киеву также предстоит восстановить свои порты и инфраструктуру, а также сельскохозяйственную экономику. Для этого потребуется много денег, в основном из Европы, добавил Уитэкер.

Ранее страны "коалиции желающих" выразили готовность направить свои силы сдерживания на Украину по завершении боевых действий. Они также готовы помочь обезопасить небо и моря страны и восстановить ее армию.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф подчеркнул, что Россия и Соединенные Штаты уже договорились о гарантиях безопасности для Украины. Дальнейшие действия зависят от Киева, отметил он.