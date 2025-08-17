Фото: kremlin.ru

Сторонников украинского конфликта охватила паника перед началом переговоров президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Европейские и британские сторонники конфликта в панике", – написал Дмитриев в своем телеграм-канале.

Таким образом глава РФПИ прокомментировал публикации иностранных изданий, в которых сообщалось о планах немецкого канцлера Фридриха Мерца, французского президента Эмманюэля Макрона, британского премьер-министра Кира Стармера и финского лидера Александра Стубба присоединиться к Зеленскому на переговорах в Белом доме.

В свою очередь, издание Politico со ссылкой на источники сообщает, что для поддержки Зеленского на предстоящих переговорах в Вашингтон может отправиться и генсек НАТО Марк Рютте. Авторы публикации подчеркивают, что европейские политики опасаются повторения скандала, который произошел во время первой встречи Зеленского с Трампом 28 февраля в Овальном кабинете.

До этого СМИ сообщали, что итальянский премьер-министр Джорджа Мелони также хочет присоединиться ко встрече Трампа и Зеленского.

При этом ранее журналисты отмечали, что Зеленский знает о том, что рискует снова оказаться в политической засаде во время встречи с Трампом, однако он вынужден смириться с этим из-за страха, что будет воспринят как препятствие на пути к урегулированию украинского конфликта.

Подчеркивалось также, что положение украинского президента сильно усложнит то, что Трамп относится к Владимиру Путину с явным почтением, а к Зеленскому – с презрением.