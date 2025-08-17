Sky News: Зеленский знает о риске новой засады в Овальном кабинете, но вынужден смириться

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский президент Владимир Зеленский знает о том, что рискует снова оказаться в политической засаде во время встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сообщает телеканал Sky News.

Однако, отмечают журналисты, Зеленский вынужден смириться с этим из-за страха, что он будет воспринят как препятствие на пути к урегулированию украинского конфликта.

"Зеленский <...> вынужден представлять себя как добровольного участника мирных переговоров", – говорится в сообщении.

Телеканал также отмечает, что положение украинского президента сильно усложнит то, что Трамп относится к Владимиру Путину с явным почтением, а к Зеленскому – с презрением.

Зеленский планирует встретиться с Трампом в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. После этого президент США рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне 22 августа.

Между тем итальянский премьер-министр Джорджа Мелони хочет присоединиться ко встрече Трампа и Зеленского. По данным СМИ, Мелони планирует показать свою роль в урегулировании украинского кризиса, которая отличается от роли других европейских лидеров.