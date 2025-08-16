Встреча "коалиции желающих" состоится 17 августа

Фото: 123RF/janeuk86

Встреча "коалиции желающих" состоится в воскресенье, 17 августа, в формате видеоконференции, передает агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Переговоры начнутся в 15:00 (16:00 по московскому времени) под председательством британского премьер-министра Кира Стармера, немецкого канцлера Фридриха Мерца и французского президента Эмманюэля Макрона.

По данным агентства, политики собираются обсуждать "дальнейшие этапы в рамках дискуссии о мире на Украине".

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале рекомендовала членам "коалиции желающих" не забыть на очередное заседание салфетки и "ложечки для сахара".

Таким образом она сделала отсылку к видео с Макроном, которое было снято во время его поездки с Мерцом, Стармером и польским премьером Дональдом Туском в Киев в мае этого года. Тогда европейские политики приезжали в украинскую столицу на встречу "коалиции желающих".

На кадрах было видно, как Макрон после начала съемки журналистами попытался быстро убрать со стола небольшой сверток. Захарова тогда пошутила, что "француз, англичанин и немец" забыли скрыть свои "причиндалы" до прибытия представителей СМИ.

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом, были ли эти кадры настоящими или их создали с помощью искусственного интеллекта. Он также поставил под сомнение версию о том, что в свертке находился сахар, предположив, что "множество недавних идей и предложений" могли быть связаны с другим веществом.

