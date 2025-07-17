Захарова: РФ посчитает силы "коалиции желающих" на Украине законными целями

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Россия посчитает "многонациональные силы коалиции желающих" на территории Украины законными целями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Дипломат уточнила, что российская сторона оценивает данную идею как подготовку интервенции. При этом Москва много раз говорила, что присутствие вооруженных сил других стран на украинских территориях под любым флагом недопустимо.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявлял о готовности вместе с Великобританией отправить 50 тысяч военнослужащих на Украину. Он отметил, что данные силы станут основой для будущего международного контингента, которые будут следить за соблюдением режима прекращения огня в стране.

При этом эксперты до этого назвали маловероятным появление миротворцев из стран НАТО на Украине. Они уточнили, что Альянс не имеет для этого достаточного количества сил и ресурсов, а Владимир Путин не согласится на такие условия.

Тем временем глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия не воспринимает попытки Запада создать "корпус многонациональных сил для защиты Украины" всерьез.