Bild: Трамп лично встретится с Зеленским до переговоров с лидерами ЕС

Фото: ТАСС/AP/Ben Curtis

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует сперва провести встречу тет-а-тет с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках визита последнего в Вашингтон. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

После личного разговора Трампа и Зеленского к переговорам смогут присоединиться и другие европейские лидеры, прибывшие в США. В расширенном составе запланированы рабочий обед и многочасовое обсуждение.

В понедельник, 18 августа, Трамп намерен обсудить с Зеленским тему территорий при урегулировании конфликта. При этом встречу могут посетить лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По информации СМИ, Трамп заявил европейским лидерам, что признание Украиной всего Донбасса российским поможет быстро достичь урегулирования конфликта.

Макрон допустил, что Киев может признать утрату некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности. Соответствующее решение Украина может принять в рамках перемирия, прекращения огня или мирного соглашения.