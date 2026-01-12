Кинокритик Шнейдеров назвал "Буратино" самой удачной премьерой начала 2026 года

Фото: кадр из фильма "Буратино"; режиссер – Игорь Волошин; производство – кинокомпания "Водород", Арт Пикчерс Студия, Национальная Медиа Группа

Самой удачной премьерой начала 2026 года стал фильм-сказка "Буратино", сообщает "Радио 1" со ссылкой на кинокритика, киножурналиста, телерадиоведущего Давида Шнейдерова.

В первый день года в российский прокат вышли сразу три картины – "Буратино", "Простоквашино" и "Чебурашка-2". Самой неудачной премьерой эксперт назвал "Простоквашино", а вторая часть "Чебурашки", по его мнению, является повторением пройденного.

Шнейдеров отметил, что создание ремейков зачастую делается исключительно для кассовых сборов, что гораздо проще, чем разработка нового сюжета.

"Самое печальное, что дальше мы год будем сидеть без блокбастеров. Больше половины сборов сделают фильмы, выходящие в Новый год. Так не должно быть. Кино должно выходить равномерно в течение года. Эти кинопремьеры на длинных каникулах наступали друг к другу на хвост, воюя за рубли зрителей", – поделился он.

Кинокритик также подчеркнул, что запустить ремейк намного легче, чем придумать что-то более конкурентоспособное, так как результат уже есть. В пример он привел "бесконечные "Холопы", "Пятницы 13" и прочее". По его словам, это обкатано не только в России, но и на Западе, где на "мегаблокбастеры не претендуют".

Ранее сообщалось, что фильм "Чебурашка-2" вторую неделю подряд лидирует в российском кинопрокате. Картина заработала 1,2 миллиарда рублей за прошедшие выходные на территории России и стран СНГ. На втором месте расположился фильм "Простоквашино", а на третьем – "Буратино".