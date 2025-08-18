Sky News: встреча лидеров России, Америки и Украины может пройти в одном из городов Европы

Фото: TASS/AP

Рим или Женева потенциально могут стать городами, которые примут трехстороннюю встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта, сообщает британский телеканал Sky News.

Власти США попросили европейских дипломатов быть готовыми к встрече лидеров трех стран, сообщает телеканал. Переговоры могут состояться на этой неделе, но зависеть это будет от результатов встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне 18 августа, добавляет СМИ.

В минувшие выходные премьер-министр Италии Джорджа Мелони в качестве места встречи предложила Рим, а президент Франции Эммануэль Макрон порекомендовал Женеву. СМИ утверждает, что Зеленский и Трамп предпочли бы провести переговоры в Риме.

Кроме того, Швейцария заявила о готовности принять эту встречу. Также европейские дипломаты рассматривают Будапешт и Хельсинки.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне пройдет 18 августа в 20:15 по московскому времени. Украинский президент уже прилетел в столицу США.

Решение встретиться с Владимиром Зеленским Дональд Трамп принял после переговоров с Владимиром Путиным на Аляске. Как заявил президент России, беседа прошла в конструктивной атмосфере. А президент США назвал саммит "отличными переговорами".