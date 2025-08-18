Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом

Фото: ТАСС/AP/Tiago Petinga

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что уже прибыл в Вашингтон, где планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он написал в соцсети X.

Зеленский напомнил, что также проведет совместную встречу с несколькими европейскими лидерами.

"Я благодарен президенту США за приглашение. Мы все разделяем сильное желание быстро и надежно положить конец этой войне. И мир должен быть прочным", – написал он.

В понедельник, 18 августа, Трамп намерен обсудить с Зеленским тему территорий при урегулировании конфликта. При этом встречу могут посетить лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Встреча президентов США и Украины состоится в 20:15 по московскому времени. Они будут общаться тет-а-тет на протяжении часа, после чего к диалогу подключаться лидеры Евросоюза. По информации СМИ, Трамп заявил европейским лидерам, что признание Украиной всего Донбасса российским поможет быстро достичь урегулирования конфликта.

Глава Белого дома также отметил, что Зеленский может практически сразу завершить кризис, попросту отказавшись от претензий на Крым, а также от вступления в НАТО.