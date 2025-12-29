Форма поиска по сайту

29 декабря, 11:23

Общество

Семейный рейтинг работодателей запустят с РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Правительство России планирует запустить семейный рейтинг работодателей. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Рейтинг будет отражать, насколько активно компании поддерживают семьи работников.

По словам Голиковой, продолжится внедрение корпоративного демографического стандарта, строительство и капитальный ремонт детских садов, повышение доступности групп продленного дня.

Также будет обеспечено бесплатное переобучение женщин, решивших сменить карьерную траекторию по востребованным навыкам.

Ранее кабмин утвердил стратегию действий по реализации семейной и демографической политики, а также поддержке многодетных семей до 2036 года. Она нацелена на сохранение населения страны за счет повышения рождаемости, укрепления здоровья семей и создание условий для развития детей.

