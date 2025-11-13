Правительство Москвы получило статус работодателя нового поколения для молодежи

Фото: управление кадровых сервисов правительства Москвы

Столичное правительство прошло сертификацию на соответствие условий работы и корпоративной культуры потребностям молодых сотрудников и получило официальный статус работодателя нового поколения для молодежи. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сертификацию проводила платформа Changellenge>>, которая является одним из крупнейших HR-партнеров отечественных компаний по взаимодействию с молодежью. Эксперты подготовили аудит кадровых процессов и практик, после чего провели исследование в фокус-группах среди сотрудников до 25 лет и опросили 100 выпускников программы стажировки в правительстве.

Эксперты подтвердили, что в органах власти Москвы сформирована среда, в которой могут развиваться молодые люди.

"В прошлом году мы уверенно вошли в топ карьерных рейтингов: победили в отраслевой номинации "Государственная служба и организации" и вошли в топ-15 в общем зачете на hh.ru, заняли первое место в номинации "Компании государственной службы" в рейтинге Changellenge>> и вошли в топ-20 лучших работодателей, а также заняли 23-е место в рейтинге FutureToday", – подчеркнула директор по развитию и работе с клиентами управления кадровых сервисов правительства Москвы Ксения Александрова.

Кроме того, Changellenge>> организовало голосование за звание лучшего работодателя этого года. Принять участие можно до 1 декабря.

Среди решений по работе с молодыми людьми власти столицы создали проект "Стажировка в правительстве Москвы". Он помогает начинающим специалистам трудоустраиваться в организации.

"Мы видим, что программа стажировки популярна среди молодежи. В этом году на девять направлений – от "Социального города" и "Городской экономики и финансов" до IТ и транспорта – подано более 18 тысяч заявок. Высокая конкуренция 28 человек на место помогает выбрать самых мотивированных и талантливых стажеров", – добавила выпускница стажировки 2021 года, глава центра развития карьеры управления кадровых сервисов правительства Москвы Татьяна Коломиец.

Ранее в столице впервые прошли пять нетворкинг-сессий для молодежи, в рамках которых участники смогли познакомиться с возможностями для профессионального развития и реализации собственных проектов. Эксперты рассказали о стипендиях правительства Москвы и инициативах, включая "Студенческие парламентские клубы", "Новые медиа", "Спецкор" и "Школу дебатов".

