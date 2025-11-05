Ежегодный турнир "Звезды профессии" для бухгалтеров пройдет в Москве

Фото: пресс-служба департамента финансов города Москвы

В Москве с 17 по 21 ноября состоится ежегодный турнир "Звезды профессии" для сотрудников централизованных бухгалтерий. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Заявки на участие в турнире принимаются по 13 ноября. Соревнования приурочены к празднованию Дня бухгалтера.

Как отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, турнир уже четвертый год объединяет лучших специалистов.

"Возможность обменяться с коллегами опытом и идеями укрепляет профессиональное сообщество и создает атмосферу, в которой как опытные, так и начинающие бухгалтеры чувствуют себя частью большой команды столицы", – отметила она.

Одна централизованная бухгалтерия может выставить на турнир несколько команд по 6 человек. Первым заданием станет подготовка видеовизитки "Твой город – твое дело: миссия выполнима".

Кроме того, бухгалтерам предстоит пройти 2 отборочных онлайн-этапа. В результате только 10 команд встретятся в очном финале. Решающий раунд состоится в павильоне "Умный город" на ВДНХ.

В финале участникам предстоит преодолеть 5 испытаний. Например, капитаны команд в виртуальном пространстве выполнят различные профессиональные задания. Затем участники сыграют в "Бухгалтерское лото", а на "Бухгалтерском квизе" ответят на видеовопросы с применением брейн-системы.

В 4-й тур под названием "Домино баланса" выйдут 5 команд. На телевикторине "Своя игра" решится, кто получит главную награду турнира.

Начальник управления кадровых сервисов правительства Москвы Павел Малыхин подчеркнул, что турнир "Звезды профессии" является эффективным инструментом повышения мотивации команд. Для сотрудников централизованных бухгалтерий это возможность не только продемонстрировать свой опыт, но и обменяться передовыми практиками с коллегами.

Вместе с тем в столице развивается единая модель централизованного бухгалтерского учета. Ожидается, что до конца 2025 года она охватит 1,5 тысячи московских госучреждений (почти 80%).

Модель позволяет регламентировать и унифицировать бухгалтерские операции, автоматически формировать отчеты и увеличивать производительность труда.

