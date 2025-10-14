Пять обучающих нетворкинг-сессий проведут для молодежи с 15 по 30 октября

Фото: пресс-служба префектуры Центрального административного округа города Москвы

В Москве с 15 по 30 октября впервые проведут пять нетворкинг-сессий для молодежи. Участники смогут познакомиться с возможностями для профессионального развития и реализации собственных проектов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятия объединят представителей Центра молодежного парламентаризма, Агентства общественных проектов, Центра развития, а также глав городских управ и сотрудников Объединения культурных и досуговых центров Центрального административного округа (ЦАО) столицы.

Первая сессия пройдет 15 октября в 18:30 в Доме культуры "Гайдаровец" по адресу улица Земляной Вал, дом 27, строение 3.

Вторая сессия состоится 16 октября в 16:00 в Центральной детской библиотеке № 14 (отдел "Научка") на Дубининской улице (дом 20, строение 1).

23 октября в 18:00 участников ждут в Центре детства Мещанского района по адресу 2-й Троицкий переулок, дом 6а, строение 3.

Заключительные сессии организуют 28 октября в 17:00 в библиотеке № 2 имени Ю. В. Трифонова на Лесной улице (дом 63, строение 1) и 30 октября в 18:00 в библиотеке № 9 имени Н. В. Гоголя на Большой Грузинской улице (дом 39).

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 16 до 30 лет. Каждая встреча будет проходить по единой программе. Сначала эксперты представят городские проекты для развития и самореализации молодежи, включая "Школу ораторов", "Клуб блогеров" и конкурс "Лица района". Чтобы к ним присоединиться, нужно вступить в молодежный парламент Москвы, подав заявку и пройдя собеседование.

На мероприятии выступят эксперты Центра развития, которые расскажут о порядке получения именной стипендии Правительства Москвы и представят инициативы: Студенческие парламентские клубы, "Новые медиа", сообщество "Спецкор" и "Школу дебатов".

Вторая часть каждой встречи будет посвящена неформальному общению и работе в мини-группах по 10–15 человек. В завершение все желающие смогут заполнить анкету для вступления в понравившееся объединение.

