В столичных вузах и колледжах завершились дни проекта "Молодежь Москвы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей города Москвы

Дни проекта "Молодежь Москвы" завершились в столичных вузах и колледжах, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Они проходили с апреля по октябрь в 50 учебных учреждениях и объединили около 41 тысячи студентов. Обучающиеся могли ознакомиться с образовательными, карьерными, творческими, патриотическими и спортивными программами Москвы.

"Такие презентации проводятся с 2023 года. За все время в них поучаствовали больше 90 тысяч студентов. С направлениями проекта знакомили в интерактивном формате, включавшем квизы, мастер-классы, соревнования, практические задания", – указала Сергунина.

Следующий сезон акции начнется уже весной 2026 года. Заммэра уточнила, что за все предыдущие годы к проекту присоединились порядка 200 площадок, включая Московский авиационный институт, Государственный университет управления, Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского, а также Российский государственный социальный университет.

"На днях "Молодежи Москвы" в моем вузе можно было за час записаться на десять разных активностей, получить подарки и узнать много нового", – рассказала студентка Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К. И. Скрябина Полина Ковтун.

Зачастую после таких мероприятий студенты сами становятся участниками проекта "Молодежь Москвы". Например, к команде уже присоединилась студентка Российского университета транспорта Евгения Зарубина. Она указала, что такой формат очень успешен, так как на интерактивах можно узнать о возможностях для самореализации и развития в столице.

Кроме того, недавно в столице запустили обновленный портал "Молодежь Москвы". Он стал современнее – был улучшен интерфейс и дизайн, добавлены тематические разделы. Теперь получить консультацию экспертов по выбору профессии, созданию резюме и другим вопросам можно в категории "Карьера". В этом же разделе пользователи могут найти вакансии от крупных фирм.

На странице "Город героев" приглашают познакомиться с подвигами защитников Отечества и подать заявку на участие в патриотических акциях, а в разделе "Развитие" можно пройти курсы по разным специальностям. Также на сайте опубликована афиша фестивалей, мастер-классов, форумов и прочих мероприятий. Там же есть возможность подобрать и забронировать площадки для работы и творчества.

Ранее проект "Молодежь Москвы" пригласил молодых москвичей и иностранных студентов принять участие в мероприятиях в рамках межкультурного диалога с 18 по 30 октября. Участники смогут помочь животным в приютах, посетить разговорные клубы и кулинарные мастер-классы. Мероприятия будут проводиться для молодых москвичей и иностранных студентов в возрасте от 18 до 35 лет.

