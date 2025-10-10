"Молодежь Москвы" проведет мероприятия для столичных и иностранных студентов

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Проект "Молодежь Москвы" приглашает молодых москвичей и иностранных студентов принять участие в мероприятиях в рамках межкультурного диалога с 18 по 30 октября. Участники смогут помочь животным в приютах, посетить разговорные клубы и кулинарные мастер-классы, передает портал мэра и правительства столицы.

"Молодежь Москвы" предоставляет людям из разных стран возможность знакомиться, обмениваться традициями, осваивать новые языки и узнавать больше о столице России. Благодаря направлению "Молодежь Москвы. Дружба" формируется уникальная площадка для межкультурного общения между московской и иностранной молодежью, рассказала руководитель проекта Маргарита Савинкина.

"Участники событий изучают языки, делятся особенностями национальных культур и знакомятся с ключевыми достопримечательностями и городскими проектами Москвы. Такие мероприятия делают наш город еще более открытым и гостеприимным для всех, кто здесь живет и учится", – отметила она.

К участию в мероприятиях приглашаются молодые москвичи и иностранные студенты в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрацию можно пройти на портале "Молодежь Москвы".

18 октября участники посетят городской приют для собак в Щербинке, куда они привезут корм и присоединятся к выгулу собак. Они также смогут узнать больше об уходе за питомцами.

Для молодых горожан организуют кулинарные мастер-классы в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы" по адресу Холодильный переулок, дом 3, корпус 1, строение 8.

Например, 17 октября в 18:00 в кулинарной студии можно будет познакомиться с традиционной русской кухней и научиться готовить пельмени под руководством опытных поваров. 30 октября в 18:00 посетители смогут погрузиться в мир выпечки и приготовить пироги со сладкими начинками из яблок и вишни.

23 октября в этом же пространстве пройдет собрание разговорного клуба, на котором будут обсуждаться традиции, ценности и образ жизни людей из разных стран. Участники также смогут обменяться мнениями о современных вызовах, стоящих перед молодежью, и о роли культуры в условиях цифровизации общества.

Встреча любителей литературы состоится 5 ноября в 18:00. Она объединит молодых людей, которые увлечены прозой и поэзией и желают поделиться своими впечатлениями.

Ранее сообщалось, что проект "Молодежь Москвы" помогает молодым жителям столицы простроить карьеру, найти работу или пройти стажировку, а также знакомит с городскими компаниями.

В рамках направления "Молодежь Москвы. Карьера" молодым жителям столицы предлагают конкретные инструменты для старта на профессиональном пути – от тестирования, которое поможет определиться с выбором, до прямого знакомства с ведущими работодателями.