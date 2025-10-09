Москвичей приглашают отметить день рождения павильона "Умный город" на ВДНХ

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Жителей и гостей Москвы приглашают отметить девятый день рождения павильона "Умный город" на ВДНХ 11 октября, передает портал мэра и правительства столицы.

Для гостей в рамках праздничной программы подготовили экспозиции, где можно будет узнать о создании и использовании цифровых сервисов. Также в программу входят мастер-классы, квесты и викторины.

Начальник отдела выставочной деятельности департамента информационных технологий Анастасия Шарова рассказала, что гости павильона сами могут строить маршрут движения по праздничным площадкам.

"Здесь можно стать участником аудиовизуального перформанса "Город для каждого" и увидеть, как используются цифровые технологии в Москве, в формате красочного светового шоу, а также попробовать себя в роли создателя модели космического корабля "Буран" и специалиста городских служб", – сказала Шарова.

Для гостей также выступят артисты проекта "Молодежь Москвы", а каждого посетителя будет встречать инновационная робособака Рэсси.

Желающие смогут принять участие в мастер-классе по созданию модели ракетоплана "Буран" павильона "Макет Москвы". Кроме того, состоится чемпионат по эксклюзивной настольной игре "Моя комфортная Москва".

О современных технологиях в искусстве расскажет аудиовизуальный перформанс "Город для каждого". В павильоне будут работать интерактивные станции, где можно отправиться в виртуальное путешествие по Москве в VR-кинотеатре.

Для посетителей в том числе пройдет викторина с талисманом "Солнца Москвы" солнечным зайчиком Лучиком. Также гости познакомятся с коллекцией анимационной студии "Союзмультфильм".

