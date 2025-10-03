Более 30 тысяч гостей посетили экскурсии в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба Московского кинокластера

С момента официального открытия кинопарка "Москино" по съемочным площадкам провели около 1 300 экскурсий, которые посетили более 30 тысяч гостей, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Экскурсии в кинопарке "Москино" проводятся с февраля 2024 года. Тогда он еще не был открыт для посетителей и работал только как съемочная площадка, визит на которую позволял увидеть закулисье кино. С момента открытия кинопарка в сентябре прошлого года по его локациям провели около 1 300 экскурсий, которые посетили более 30 тысяч гостей", – рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

По его словам, сейчас на постоянной основе проводят восемь экскурсий, в их числе "Киноэкспедиция", "Кинохроники Победы", "Стоп! Снято!", "Крупным планом", ольфакторная экскурсия "Фильмография ароматов" и другие.

Основными площадками являются "Витебский вокзал", "Питерский бар", "Аэропорт Юрово", "Москва 1940-х", "Дальневосточный город", "Соборная площадь Москвы" и "Палаты князя Андрея".

Гости могут прогуляться по знаковым локациям, где уже снято около 10 фильмов и сериалов, в том числе "Арсеньев" и "По законам военного времени".

По словам Фурсина, экскурсии позволяют гостям начать мечтать или предаваться воспоминаниям. Например, 80-летняя жительница Смоленска призналась, что вернулась в детство, вспомнив атмосферу съемочных павильонов своей молодости. А на театрализованной экскурсии "Кинохроники Победы" семилетний мальчик так проникся образом связиста, что пообещал маме стать героем.

Для детей работает программа "Камера! Мотор!" с мастер-классом по гриму, а взрослые на экскурсии "Мир кино" могут узнать о создании спецэффектов и работе пиротехников.

Кинопарк "Москино" является частью масштабного проекта Сергея Собянина "Москва – город кино", развиваемого столичным департаментом культуры.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве снимают более 90% отечественных фильмов и сериалов. Мэр напомнил, что кинопарк "Москино" уже стал площадкой для съемок 150 фильмов и сериалов. Здесь построены 34 площадки, 6 павильонов и 6 объектов инфраструктуры. Планируется, что к 2030 году их число вырастет до 70.