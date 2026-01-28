28 января, 17:09Транспорт
Движение временно закрыто на Тверской улице
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Движение временно закрыто на Тверской улице Москвы в районе дома № 9. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Водители не смогут воспользоваться данным участком для того, чтобы отправиться в центр города. Объехать его автомобилисты смогут через Садовое и Бульварное кольцо.
Департамент транспорта Москвы попросил водителей быть внимательнее при построении маршрута.
Ранее движение транспорта ограничили в районе Новобутовского проезда до 6 марта. Для проезда будет недоступна одна полоса на участках Новобутовского проезда и улицы Скобелевской.
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 января