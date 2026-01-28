Форма поиска по сайту

28 января, 16:34

Технологии

Сообщение "слабость" прозвучало в эфире радиостанции "Судного дня"

Фото: 123RF.com/mdragan

Сообщение "слабость" прозвучало в эфире радиостанции УВБ-76, известной как радио "Судного дня". Об этом говорится в телеграм-канале "УВБ-76 логи".

Соответствующий сигнал зафиксировали 26 января, в 15:49 по московскому времени.

Ранее УВБ-76 транслировала в эфир слово "трейдер", а незадолго до этого радиостанция передала сигнал "пожарник".

УВБ-76 представляет собой коротковолновую радиостанцию, в эфире которой проигрываются монотонные гудящие звуки, из-за чего она получила название "жужжалка". Иногда жужжание прерывается и транслируются разные слова на русском языке.

Свое название "Радиостанция Судного дня" она получила из-за конспирологической теории о якобы принадлежности к системе "Мертвая рука". Так на Западе называют российскую систему управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр", предназначенную на случай гибели руководства страны.

Но официальные лица указывали, что никакие радиостанции в этой системе не используются. Кроме того, по версии радиолюбителей, кодовые слова могут использовать силовые и военные ведомства для передачи сообщений между собой.

