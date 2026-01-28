Юрист Русяев: сотрудник может запросить неоплачиваемый отпуск в случае болезни питомца

Фото: depositphotos/chendongshan

Трудовое законодательство не предусматривает отпуск или больничный в случае болезни домашнего животного, однако решить ситуацию можно в индивидуальном порядке при согласовании с работодателем. Об этом в беседе с RT рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.

"Работодатель обязан дать такой отпуск только в прямо перечисленных в статье 128 Трудового кодекса случаях, например регистрация брака, смерть близких. Болезнь питомца туда не входит, значит, это право работодателя, а не обязанность", – рассказал Русяев.

По словам специалиста, с юридической точки зрения в данном случае возможны несколько вариантов решения. Один из них – отпуск за свой счет без сохранения зарплаты.

Работник может также запросить часть ежегодного оплачиваемого отпуска, договориться о переходе временно на дистанционный формат или неполный рабочий день. В особых случаях, если питомцу требуется медицинская помощь, следует незамедлительно предупредить руководителя и обсудить отсутствие на месте.

Эксперт уточнил, что известить начальство об этом необходимо в течение первых четырех часов рабочего дня, иначе это будет расценено как прогул. Справки и заключения ветврача оправданием не являются.

Ранее в Великобритании 30-летняя Линдси Мур и 33-летний Крис Беннетт отменили свадьбу ради лечения своего лабрадора по кличке Гас. Пара планировала пожениться 23 мая, однако за несколько недель до церемонии их пес стал хромать на левую заднюю лапу. Компьютерная томография выявила крупную опухоль между почками животного.