Fox News: США встревожил российский самолет Ил-76 на Кубе

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

Официальных лиц США встревожила якобы посадка российского самолета Ил-76 на военном аэродроме Кубы. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По данным СМИ, самолет приземлился в Сан-Антонио-де-лос-Баньос – это около 48 километров от Гаваны. В публикации сказано, что это же воздушное судно летало в Никарагуа, Венесуэлу и Кубу в октябре прошлого года, когда повысилась напряженность между Вашингтоном и Каракасом.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил в Соединенных Штатах режим ЧС из-за якобы угрозы нацбезопасности со стороны Кубы. По его мнению, власти республики оказывают помощь в области обороны, разведки и безопасности противникам в Западном полушарии.

В ответ кубинские власти призвали страны Латинской Америки и Карибского бассейна к единству и интеграции из-за давления со стороны США.

Россия осудила действия Штатов против Кубы, рассматривая ЧС как рецидив стратегии давления. В свою очередь, американский конгрессмен-республиканец Карлос Гименес посоветовал всем туристам, находящимся на Кубе, покинуть остров, "пока не стало поздно".

