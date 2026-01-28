В Куршевеле загорелся скандальный бутик Rendez-Vous

Фото: телеграм-канал Baza

В Куршевеле загорелся бутик Rendez-Vous, который организовал скандальный VIP-корпоратив, сообщил телеграм-канал Baza.

Предварительно, возгорание началось на мансарде пятизвездочного отеля Le Grandes Alpes. Более 260 человек были эвакуированы, а в тушении принимали участие свыше 140 пожарных. По данным издания Ici, четверо спасателей получили незначительные травмы.

При этом специалисты не смогли быстро локализовать возгорание, из-за чего появилась угроза для соседнего отеля Le Lana.

В префектуре региона Савойя, где находится горнолыжный курорт, сообщили, что очаг возгорания обнаружен на чердаке одного из зданий гостиничного комплекса. Эвакуация прошла спокойно, при этом в результате инцидента никто не пострадал, передает агентство Reuters.

Ранее пресс-тур, организованный Rendez-Vous, стал причиной крупного скандала в Сети. Приглашенными гостями были журналисты Ксения Собчак и Анастасия Полетаева, блогер Оксана Самойлова, стилисты Александр Рогов и Павел Камин, актриса Елизавета Базыкина, модель Елена Перминова, предприниматель Ксения Шипилова и другие звезды. Также вместе с ними в Альпы отправились десять сотрудников компании.

Мероприятие длилось 4 дня. По данным СМИ, отдых обошелся компании минимум в 30 миллионов рублей. При этом одна из сотрудниц московского бутика рассказала, что столичные точки продаж бренда с лета начали массово сокращать зарплаты. Людей, оставшихся недовольными таким решением, попросили уволиться.

Позднее директор по внешним и внутренним коммуникациям сети магазинов Константин Тютрин заявил, что оплата не сокращалась, а поездка была организована локальной командой ко дню рождения бутика. По его словам, фиксированный оклад во всех магазинах, наоборот, увеличили.

