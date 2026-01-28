Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 16:53

Происшествия

В Куршевеле загорелся скандальный бутик Rendez-Vous

Фото: телеграм-канал Baza

В Куршевеле загорелся бутик Rendez-Vous, который организовал скандальный VIP-корпоратив, сообщил телеграм-канал Baza.

Предварительно, возгорание началось на мансарде пятизвездочного отеля Le Grandes Alpes. Более 260 человек были эвакуированы, а в тушении принимали участие свыше 140 пожарных. По данным издания Ici, четверо спасателей получили незначительные травмы.

При этом специалисты не смогли быстро локализовать возгорание, из-за чего появилась угроза для соседнего отеля Le Lana.

В префектуре региона Савойя, где находится горнолыжный курорт, сообщили, что очаг возгорания обнаружен на чердаке одного из зданий гостиничного комплекса. Эвакуация прошла спокойно, при этом в результате инцидента никто не пострадал, передает агентство Reuters.

Ранее пресс-тур, организованный Rendez-Vous, стал причиной крупного скандала в Сети. Приглашенными гостями были журналисты Ксения Собчак и Анастасия Полетаева, блогер Оксана Самойлова, стилисты Александр Рогов и Павел Камин, актриса Елизавета Базыкина, модель Елена Перминова, предприниматель Ксения Шипилова и другие звезды. Также вместе с ними в Альпы отправились десять сотрудников компании.

Мероприятие длилось 4 дня. По данным СМИ, отдых обошелся компании минимум в 30 миллионов рублей. При этом одна из сотрудниц московского бутика рассказала, что столичные точки продаж бренда с лета начали массово сокращать зарплаты. Людей, оставшихся недовольными таким решением, попросили уволиться.

Позднее директор по внешним и внутренним коммуникациям сети магазинов Константин Тютрин заявил, что оплата не сокращалась, а поездка была организована локальной командой ко дню рождения бутика. По его словам, фиксированный оклад во всех магазинах, наоборот, увеличили.

Читайте также


происшествияпожарза рубежом

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика