22 января, 15:39

Общество
Депутат Драпеко призвала проверить участников вечеринок Rendez-Vous в Куршевеле

"Оторвались от реалий": как бренд Rendez-Vous попал в скандал из-за вечеринки в Куршевеле

Сеть мультибрендовых магазинов Rendez-Vous Russia организовала пресс-тур для российских инфлюенсеров на французский горнолыжный курорт Куршевель в честь 25-летия бренда. Роскошный отдых стал причиной крупного скандала в Сети. Подробности – в материале Москвы 24.

Пресс-тур за 30 миллионов рублей

Фото: телеграм-канал Rendez-Vous (Рандеву); телеграм-канал ROGOV

Магазин Rendez-Vous Russia (Рандеву) организовал пресс-тур на горнолыжный курорт во Франции, приуроченный к 25-летию бренда и 16-летию бутика в Куршевеле. Приглашенными гостями стали журналисты Ксения Собчак и Анастасия Полетаева, блогер Оксана Самойлова, стилисты Александр Рогов и Павел Камин, актриса Елизавета Базыкина, модель Елена Перминова, предприниматель Ксения Шипилова и другие звезды. Также вместе с ними в Альпы отправились десять сотрудников компании.

По данным СМИ, мероприятие длилось четыре дня и все это время знаменитости активно делились контентом с отдыха в социальных сетях. Например, Собчак в своем блоге написала, что у нее случилось "неожиданное rendez-vous с Оксаной Самойловой". Кроме того, блогер опубликовала ряд фото, на которых она позирует на красной дорожке и общается с другими звездами.

В свою очередь, Самойлова в назвала поездку "времяпрепровождением в прекрасной компании", а Елизавета Базыкина запечатлела себя на фоне вертолета, который доставлял гостей на курорт.

По данным телеграм-канала Baza, роскошный отдых знаменитостей обошелся Rendez-Vous минимум в 30 миллионов рублей. В эту стоимость входило проживание в люксовом отеле, цена за номер на четыре дня в котором начинается от 8,6 тысячи евро. Также гостям предлагали меню, включающее в себя устрицы, прошутто, хамон и элитный алкоголь. Канал отметил, что один только ужин мог обойтись компании в миллион рублей.

Развлечения включали в себя выступление французской певицы Патрисии Каас, катание на лыжах и сноубордах, полеты на вертолете и фотосъемки от фотографа Дениса Шумова.

По данным СМИ, на перелеты участники пресс-тура могли потратить в среднем по 500 тысяч рублей.

"Бал Сатаны"

Фото: телеграм-канал ROGOV

Роскошный формат отдыха вызвал массу обсуждений в социальных сетях. Среди тех, кто остро отреагировал на происходившее во Франции, были и сотрудники магазинов Rendez-Vous. Одна из работниц московского бутика рассказала РЕН-ТВ, что столичные точки продаж бренда с лета начали массово сокращать зарплаты. Людей, оставшихся недовольными таким решением, попросили уволиться, добавила она.

"Это зависит еще от продавца. Некоторые девочки вообще работали без выходных и получали даже 200 тысяч зарплату. Это нормально. А сейчас зарплата 80 тысяч, и больше ты не получишь. Поэтому у нас очень много сокращений", – поделилась сотрудница.

Покупатели тоже подключились к критике магазина, отметив, что бренд "не чувствует связь с реальностью". Некоторые пользователи Сети указали на неуместность таких пресс-туров за границей.

"В такое сложное для страны время вы устраиваете пир в недружественной нам стране, продолжая зарабатывать в России, где деньги вам несут обыкновенные люди, которые Куршевель только на картинках видели. Что-то вы оторвались от реалий", – написал один из пользователей в Сети, но подобных комментариев десятки.

"Просто бал Сатаны какой-то! Зачем везли во Францию людей, которые за всю жизнь ни одной вещи в Rendez-Vous не купили?!" – написал другой пользователь.

На фоне скандала покупатели начали отменять заказы и блокировать скидочные карты Rendez-Vous, добавляя, что магазин теперь будут обходить стороной.

По мнению создателя PR-агентства Милены Дорохиной, аудиторию возмутил не сам пресс-тур, а демонстративная роскошь без оглядки на контекст, сообщает газета "Известия".

"Когда бренд массового сегмента показывает частные джеты и Куршевель, это автоматически вызывает раздражение. Для Rendez-Vous это риск потерять связь с массовым покупателем и закрепиться в образе бренда, живущего в параллельной реальности. Продажи могут не упасть мгновенно, но лояльность размывается именно в таких историях. Звезды напрямую не пострадают, но каждый подобный кейс делает их менее убедительными как "народных" амбассадоров", – пояснила она.

На скандал обратили внимание и депутаты Госдумы. Первый заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко назвала мероприятие "безобразием" и предложила наказать не компанию, а тех, кто поехал в этот пресс-тур, сообщило издание "Абзац".

"Вот поскольку все они зафиксированы в интернете, там их портреты появлялись, значит, нужно выявить, кто эти люди. А с компанией, наверное, надо будет поговорить. Компетентные органы вполне могут себе позволить", – заявила Драпеко.

Депутат Станислав Наумов, в свою очередь, призвал звезд отдыхать на родине, а не в недружественных странах.

"Праздники, юбилеи праздновать надо, это нормально. Но для этого в России достаточно мест. Пусть, если хотят, в Абзаково съездят. На Урале точно не хуже, чем в Куршевеле", – сказал парламентарий.

Также реакция последовала от общественников из правозащитного центра "Сорок Сороков", сообщает Life.ru. Они обратились к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить бренд на предмет возможных экономических и налоговых правонарушений.

В свою очередь, представители Rendez-Vous заявили в своих соцсетях, что "мероприятие было организовано командой бутика в Куршевеле к его 16-летию и не влияет на наши цены в России, они остаются прежними". Кроме того, в компании заметили, что в будущем запланировано "больше событий" для покупателей.

