Стилист Овечкин публично извинился после скандала с Инстасамкой

Стилист Николай Овечкин опубликовал в своих соцсетях большой пост: в нем он принес извинения Инстасамке, ранее публично обвинившей его в мошенничестве, и другим пострадавшим. Подробности конфликта – в материале Москвы 24.

"Все стадии принятия"

В конце сентября в Сети разгорелся крупный скандал. Блогер Инстасамка (настоящее имя – Дарья Еропкина) обвинила стилиста Николая Овечкина в том, что он обманул ее и своих подрядчиков. Ранее Овечкин очень аккуратно высказывался в инфополе, предпочитая не комментировать ситуацию подробно, однако 26 октября стилист опубликовал большой пост, в котором признал ошибки и поблагодарил за то, что неприятная ситуация стала известна широкой общественности.





Николай Овечкин стилист Я прошел за этот месяц все стадии принятия, и сегодня я понимаю, что, если бы этой ситуации не произошло, я бы не принял этого очевидного факта – что я в полной финансовой *опе. И на этом фоне бесконечный самообман, что вот именно сейчас все решится лучшим образом. И все будет хорошо. Не будет!

Он отметил, что нужно было еще в мае остановить все рабочие процессы из-за сложного финансового положения. Николай также добавил, что все разногласия с Зотеевой урегулированы.

"В рамках этого инцидента все вопросы закрыты: контакты и истории всех, обратившихся к команде Даши, переданы нам для урегулирования вопроса, и этот месяц мы, собственно, занимались урегулированием как правовой, так и человеческой составляющей всех прецедентов", – заявил Овечкин.

Стилист в своем блоге принес "искренние извинения" тем, кто когда-либо пострадал от его "трудовой деятельности", а также отметил, что лично связался с каждым. Николай также призвал тех, кто "когда-либо был им обижен", но по каким-то причинам не решился заявить об этом публично, написать ему, чтобы уладить возникшие разногласия.

Овечкин также отметил, что подобные ситуации в медийном пространстве считаются "похоронными".

"Чумная язва в команде"

В конце сентября Инстасамка в своем телеграм-канале заявила, что Овечкин обманул ее в процессе работы над видеоклипом. По словам Дарьи, она заплатила стилисту 3 миллиона рублей на расходы и закупки, однако специалист "присвоил" деньги. Блогер также уточнила, что от работы с Николаем пострадали и другие люди: он якобы нанимал подрядчиков, которым платил значительно меньше, чем брал с заказчика, а их креатив выдавал за свой. Кроме того, некоторым нанятым сотрудникам приходилось тратить деньги из своего кармана.

Вскоре после публичных обвинений Инстасамки Овечкин высказался телеграм-каналу "Безфильтров", что пытался договориться с инфлюенсером, однако не вышло, поэтому они со своей командой будут действовать в "правовом поле". Тогда же Николай заявлял о готовности понести наказание, если его вину докажут.

Пост Инстасамки привлек внимание и запустил реакцию в Сети. Дарья публиковала в своем блоге видео стилиста, которую нанял Овечкин для работы над клипом Инстасамки. Девушка рассказала, что она собирала образы для видео блогера на личные деньги. Зотеева также ссылалась на представителей крупного бренда одежды, которые остались не вполне довольны сотрудничеством со стилистом. Позже Дарья отмечала в своем телеграм-канале, что с ней связались около 10 пострадавших от действий Овечкина.

Стилист Александра Панаитова также заявляла в личном блоге, что при работе с Николаем закупала все на свои деньги, потратив около миллиона рублей (в итоге ей удалось вернуть потраченные средства). А ее коллега Гоша Карцев рассказал в своем телеграм-канале, что слышал "рассказы из первых уст" "про долги, про жесткую манипуляцию, про то, как люди чувствовали себя обманутыми" после сотрудничества с Николаем.

Тогда на скандал отреагировала и блогер Мария Погребняк. Инфлюенсер отметила, что до конфликтной ситуации ей нравился Овечкин как профессионал, "его подача, тот самый креатив, который виден в каждой работе". Многодетная мать отметила, что больше всего ей жаль нанятых Николаем людей, "которые вложили свой труд, а в итоге остались без оплаты".

"Но у меня все еще теплится надежда. Уверена, что после такой шумихи Николай найдет нужные слова, чтобы все объяснить, оправдать свои действия и, самое главное, выплатит все деньги, которые он обещал команде", – писала Мария.

10 октября Инстасамка заявила в своем телеграм-канале, что вопрос с Овечкиным закрыт. Тем не менее блогер осталась недовольна сотрудничеством, отметив, что стилист вернул деньги, но их пришлось "вытягивать клешнями". Кроме того, по словам Дарьи, Николай связался с ней и ее командой и вместо 3 миллионов, которые должен был изначально, предложил 5,5 миллиона.





Инстасамка блогер После слов, что не надо нам 5, отдай наши 3 и деньги людям и вопрос закрыт, он соглашается и обязуется ответить за все, что натворил, обещает вернуть всем деньги. Мы согласились, я не хочу, чтоб Коля сидел в тюрьме, я вообще не хотела этого всего. Кто-то говорил, что это пиар-стратегия. Друзья, лучшим пиаром была бы его качественная работа.

Зотеева отметила, что звездный стилист избежал суда и продолжает работать в столице. При этом знаменитость не рекомендовала никому сотрудничать с Овечкиным, назвав его "чумной язвой в команде" и отметив, что негативный опыт взаимодействия с ним подорвал доверие к его коллегам.