Бородина и Галич раскритиковали Ивлееву после поста о массовых взломах в соцсетях

В Сети разгорелся конфликт между Идой Галич, Ксенией Бородиной и Настей Ивлеевой. Две первые звезды обвинили коллегу в клевете из-за поста про взломы аккаунтов звезд, появившегося в новостном телеграм-канале Ивлеевой. Подробности конфликта – в материале Москвы 24.

"Нас гнобят ежедневно"

В последние недели многие медийные личности стали жертвами хакерских атак. Мошенники взломали аккаунты модели Оксаны Самойловой, певицы Ольги Бузовой, телеведущей Ксении Бородиной, блогера Иды Галич и других.

На фоне этого 23 октября в информационном телеграм-канале телеведущей Насти Ивлеевой "Настежь" появился репост ролика видео блогера iGutsal (настоящее имя Азам Ходжаев), в котором он поделился конспирологической теорией. Согласно ей, все знаменитости, аккаунты которых взломали, находились в сговоре с мошенниками. Злоумышленники якобы с разрешения хозяев "арендуют" их личные блоги с многомиллионной аудиторией, в течение некоторого времени "доят" подписчиков с помощью сомнительных розыгрышей. Часть полученных обманом денег отчисляют владельцам страниц.

"Еще есть такая теория. Не сильно элегантная, но более реалистичная. Что безусловно грустно", – прокомментировали репост в телеграм-канале "Настежь".

Вскоре на версию отреагировала Ксения Бородина. Телеведущая заявила в своих соцсетях, что приложила много усилий и потратила много времени на то, чтобы восстановить доступ к своему аккаунту, и ей "чудом" удалось это сделать. При этом Ксении было тяжело наблюдать за тем, как "какие-то твари 24/7 постят ее видео", вымогая у людей деньги. Знаменитость отметила, что сделала все возможное, чтобы предостеречь аудиторию от участия в сомнительных конкурсах, которые были опубликованы на ее странице.





Ксения Бородина телеведущая, блогер Наконец-то выходишь и сообщаешь, что ты все вернула, и тут на тебя обрушивается новая волна хейта! Что мы аккаунты в аренду сдаем, и ладно, когда это пишут недалекие! Но Настя Ивлеева решила выступить с заявлением, что мы тут людей решили обмануть! Настя, ты там куриным пометом надышалась?

Телеведущая также отметила, что ее коллега и сама является блогером, которого общество "хейтило, как никого и никогда". Бородина выразила недоумение, зачем Ивлеевой начинать конфликт на теме взломанных аккаунтов, знаменитые владельцы которых уже устали доказывать пользователям Сети, что сами стали "пострадавшей стороной".

"Нас гнобят ежедневно! Так ты решила масла в огонь подлить? Остановись! Тебе все сочувствовали, а могли бы тоже теории выдавать", – написала Ксения.

В адрес Ивлеевой также высказалась ее бывшая подруга Ида Галич. Ведущая удивилась, что коллега, которая тесно связана с блогингом, поддержала теорию о сговоре знаменитостей с мошенниками.





Ида Галич блогер, телеведущая То есть Нармин в момент смерти своей падчерицы, я сразу после родов и Оля (Бузова), которая сегодня весь день плачет мне в телефон, – взяли и одолжили кому-то свои аккаунты? И кайфуем от шантажа?

Галич отметила, что Ивлеева является инфлюенсером с большой аудиторией, которая знает о сокровенности личных блогов. Ида недоумевает, почему Настя решила, что другие блогеры смогли дать "свое сокровенное" мошенникам, которые в итоге могут и вовсе не вернуть аккаунт.

Галич также отметила, что "чувак на видео уже извинился" и запостила фрагмент его рилса, в котором он заявил, что "к счастью, оказался не прав".

Вскоре после высказываний Бородиной и Галич в телеграм-канале "Настежь" появился ответный пост, в котором указывалось, что "редакция лишь показала разные точки зрения на ситуацию" с хакерскими атаками. В публикации также отмечалось, что это "редакционный контент", а лично Настя никого "вообще не трогала", а постила "прогулки из Узбекистана". Авторы поста также поинтересовались, почему возмущенные селебрити не обратились к первоисточнику, а также не высказали претензий к другим телеграм-каналам, которые тоже репостнули эту версию.

Бывшие подруги

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/_agentgirl_

В прошлом Настя Ивлеева и Ида Галич были подругами, которые регулярно делали совместный развлекательный контент и делились видеороликами в соцсетях. Однако в августе 2020 года между знаменитостями случился публичный конфликт, причиной которого стала публикация Галич о рейтинге российских блогеров журнала Forbes (Галич заняла третье место, Ивлеева – шестое). Тогда Ида заявила, что смогла попасть в этот список без "гивов и розыгрыша 5 тысяч в комментариях", которые проводили другие блогеры, в числе которых и Настя.

В ответ Ивлеева высказала недоумение, зачем Галич "мешает свою победу с отвращением к тем или иным способам заработка и людям". При этом Настя отметила, что сама всегда проводит розыгрыши исключительно на своей официальной странице, а их результаты являются честными, и победители всегда получают свои призы.

После этого подруги предпочли не затрагивать тему своего разлада публично. Однако позже в 2020 году Ивлеева прервала молчание, ответив в личном блоге на вопрос подписчика о том, почему они с Галич перестали общаться. По словам телеведущей, у них с коллегой разошлись пути и интересы. При этом сама Ида намекнула, что причиной ссоры с Настей стали ее отношения с на тот момент супругом Аланом Басиевым.





Ида Галич блогер, телеведущая Наши с Аланчиком счастливые сытые ряхи почему-то нравятся не всем.

В 2021 году Ивлеева и Галич встретились в рамках YouTube-шоу Иды. В ходе беседы блогеры раскрыли причину своей ссоры. По словам Насти, их отношения изменились после беременности Иды: в жизни Галич якобы произошел "скачок", понятный лишь ей самой.

"Раньше мы кутили, снимали, гуляли. Мне, наверно, было сложно перестроиться в подругу, которая понимает очень интимные, тихие и скромные времена, наставшие в твоей душе. Я была эдаким холостяком", – объяснила Настя.

Во время шоу Ивлеева извинилась перед Галич за то, что прекратила с ней общение из-за перемен в жизни подруги. В ответ Ида призналась, что поступок Насти ее очень обидел. Блогер напомнила приятельнице их разговор о том, что будет, если та забеременеет. По словам Галич, тогда Ивлеева заверила ее, что "будет держать ее за руку". В итоге обе ведущие признали свою неправоту.

Однако после шоу коллеги так и не наладили отношения. В 2022 году Галич рассказала в интервью Надежде Стрелец, что они с Ивлеевой практически не общаются. Бывшие подруги лишь изредка списывались и следили за жизнью друг друга в соцсетях.

"Я в том возрасте нахожусь, когда мне нужны друзья и приятели. Но я не хочу тратить время на людей, которые не близки моему сердцу. Если для кого-то моей любви много, то я не буду лишний раз себя растрачивать. Если человек не отвечает мне взаимностью, я тоже не пойду", – поделилась Ида.

По словам блогера, они с бывшей подругой оказались слишком разными.