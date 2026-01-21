Форма поиска по сайту

21 января, 08:00

В мире

Показ мужской коллекции Dolce&Gabbana в Милане вызвал громкий скандал в соцсетях

Показ мужской коллекции Dolce&Gabbana в Милане вызвал громкий скандал в соцсетях

На Тайване у девушки отказали почки из-за частого употребления бабл-ти

Новости мира: пассажирский поезд протаранил подпорную стену в Барселоне

Несколько пляжей в Египте закрыли из-за угрозы нападения акулы

Генетическая экспертиза установит личность обнаруженного в Босфоре мужчины

Дмитриев встретился с Уиткоффом в Давосе

Мать пловца Николая Свечникова вылетит в Стамбул на опознание

Российские дипломаты подтвердили обнаружение тела на берегу Босфора

В Босфоре найдено тело, предположительно, пловца Николая Свечникова

Новости мира: Макрон предложил провести встречу G7 с участием России и Украины

Показ коллекции "Портрет мужчины" Dolce&Gabbana в Милане вызвал громкий скандал в соцсетях. Внимание пользователей привлекли не столько наряды, сколько состав участников дефиле

Дело в том, что в показ не были включены модели азиатского, африканского или арабского происхождения. Более того, не были приглашены даже блондины.

Многие обвинили бренд в расизме, недостатке инклюзивности и даже потребовали его закрытия. К обсуждению присоединились и знаменитости, в частности, свой оставила комментарий оставила модель Белла Хадид.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

