Показ мужской коллекции Dolce&Gabbana в Милане вызвал громкий скандал в соцсетях

Показ коллекции "Портрет мужчины" Dolce&Gabbana в Милане вызвал громкий скандал в соцсетях. Внимание пользователей привлекли не столько наряды, сколько состав участников дефиле

Дело в том, что в показ не были включены модели азиатского, африканского или арабского происхождения. Более того, не были приглашены даже блондины.

Многие обвинили бренд в расизме, недостатке инклюзивности и даже потребовали его закрытия. К обсуждению присоединились и знаменитости, в частности, свой оставила комментарий оставила модель Белла Хадид.

