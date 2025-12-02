Пролив Босфор временно закрыли для судоходства из-за тумана

Фото: ТАСС/Zuma

Судоходство в проливе Босфор временно закрыто из-за сильного тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по морским вопросам Минтранса Турции.

"Движение судов приостановлено в обе стороны из-за плотного тумана до нормализации погодных условий", – указано в сообщении.

Ранее в Черном море около берегов Турции произошли взрывы на танкерах Virat и Kairos. Причиной случившегося могли стать столкновения с миной или удар ракетой, сказал министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу. Оба танкера следовали в Россию пустыми. Пострадавших и жертв нет.

Позже стало известно о повреждении танкера M/T Mersin, который принадлежит турецкой фирме. По данным СМИ, его атаковал неизвестный дрон, после чего судно начало тонуть.