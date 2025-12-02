Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 08:57

Транспорт

Пролив Босфор временно закрыли для судоходства из-за тумана

Фото: ТАСС/Zuma

Судоходство в проливе Босфор временно закрыто из-за сильного тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по морским вопросам Минтранса Турции.

"Движение судов приостановлено в обе стороны из-за плотного тумана до нормализации погодных условий", – указано в сообщении.

Ранее в Черном море около берегов Турции произошли взрывы на танкерах Virat и Kairos. Причиной случившегося могли стать столкновения с миной или удар ракетой, сказал министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу. Оба танкера следовали в Россию пустыми. Пострадавших и жертв нет.

Позже стало известно о повреждении танкера M/T Mersin, который принадлежит турецкой фирме. По данным СМИ, его атаковал неизвестный дрон, после чего судно начало тонуть.

Читайте также


транспортпогодаза рубежом

Главное

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика