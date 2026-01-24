Захарова осудила атаку на машину скорой помощи в Херсонской области

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Киевский режим совершил варварское нападение, атаковав автомобиль скорой помощи в Херсонской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте ведомства.

По ее словам, трагедия произошла на фоне переговоров в Абу-Даби.

"Машина имела всю необходимую медицинскую маркировку, однако была прицельно атакована украинским БПЛА. Оператор беспилотника видел, что бьет по гражданскому медицинскому транспорту, однако вместе со своими командирами осознанно и бесчеловечно совершил террористический акт против мирных граждан", – подчеркнула дипломат.

Как указала Захарова, этим Киев сделал шаг к эскалации конфликта и показал свое истинное отношение к усилиям по урегулированию.

Она отметила, что Москва решительно осуждает нападение ВСУ и соболезнует родным и близким погибших, и пообещала, что организаторы и исполнители преступления понесут суровое наказание.

Украинские войска нанесли удар по машине скорой помощи в Голой Пристани Херсонской области 24 января. В результате погибла бригада врачей из трех человек.

Поиски медиков были осложнены крайне тяжелой обстановкой в воздухе. Губернатор региона Владимир Сальдо подчеркнул, что произошедшее является очередным военным преступлением Киева и преступлением против человечности.

