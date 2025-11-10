Генконсульство РФ прокомментировало ситуацию с паромом Seabridge

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В Генконсульстве России в Трабзоне прокомментировали ситуацию с паромом Seabridge.

"Поддерживаем контакты с местными властями, с представителями транспортной компании и с самими пассажирами. Мы со всеми на связи", – приводит РИА Новости заявление дипведомства.

Пассажиры парома остаются на борту пришвартованного в турецком Трабзоне судна. Для них готовят билеты для возвращения в Россию, уточнял представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.

Паром должен был стать первым за 14 лет судном, которое бы отправилось из Трабзона в Сочи, восстановив паромное сообщение между Турцией и Россией. Корабль отчалил из Трабзона вечером 5 ноября.

Позже стало известно, что судно не смогло высадить пассажиров в порту Сочи. Уточнялось, что российская сторона не приняла Seabridge, поскольку у него не было разрешения на вход на территорию РФ.

В администрации Краснодарского края назвали запуск парома преждевременным. Там сообщили, что позиция кубанских властей относительно ситуации с Seabridge осталась неизменной, так как вопросы обеспечения безопасности при возобновлении сообщения не были решены.

В результате судно простояло в ожидании почти трое суток. Спустя время паром вернулся в турецкий Трабзон.