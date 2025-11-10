10 ноября, 14:53Транспорт
Генконсульство РФ прокомментировало ситуацию с паромом Seabridge
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
В Генконсульстве России в Трабзоне прокомментировали ситуацию с паромом Seabridge.
"Поддерживаем контакты с местными властями, с представителями транспортной компании и с самими пассажирами. Мы со всеми на связи", – приводит РИА Новости заявление дипведомства.
Пассажиры парома остаются на борту пришвартованного в турецком Трабзоне судна. Для них готовят билеты для возвращения в Россию, уточнял представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.
Паром должен был стать первым за 14 лет судном, которое бы отправилось из Трабзона в Сочи, восстановив паромное сообщение между Турцией и Россией. Корабль отчалил из Трабзона вечером 5 ноября.
Позже стало известно, что судно не смогло высадить пассажиров в порту Сочи. Уточнялось, что российская сторона не приняла Seabridge, поскольку у него не было разрешения на вход на территорию РФ.
В администрации Краснодарского края назвали запуск парома преждевременным. Там сообщили, что позиция кубанских властей относительно ситуации с Seabridge осталась неизменной, так как вопросы обеспечения безопасности при возобновлении сообщения не были решены.
В результате судно простояло в ожидании почти трое суток. Спустя время паром вернулся в турецкий Трабзон.
