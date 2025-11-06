Паром из турецкого Трабзона не смог зайти в порт Сочи

Фото: ТАСС/Милена Бозрикова

Паром Seabridge из турецкого Трабзона, направлявшийся в Сочи, не смог высадить пассажиров в российском порту. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Первый за 14 лет паром отправился из Трабзона в Сочи 5 ноября. Судно отчалило в 21:10 по московскому времени, в пути оно должно было пробыть 12 часов.

Уточняется, что судно прибыло к порту Сочи утром 6 ноября, в районе 10:00 по московскому времени, однако с тех пор паром стоит на рейде.

"Российская сторона не приняла Seabridge, поскольку у него нет разрешения на вход на территорию РФ, и более того, сам порт Сочи был закрыт для учений до 12:00", – сообщили в АТОР.

На борту находятся 20 пассажиров. По данным ассоциации, среди них 18 граждан России и 2 гражданина Турции.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится прекратить выдачу шенгенских мультивиз россиянам "в большинстве случаев". Новые правила могут вступить уже на этой неделе. Ожидается, что граждане РФ смогут получать только визы на однократный въезд, за некоторыми исключениями.

В Альянсе турагентств России отметили, что вероятность полной отмены виз для России нулевая, так как в Европе сейчас действует закон о свободе передвижения. Реальные риски заключаются в сокращении количества и сроков действия многократных виз.