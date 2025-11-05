Паром из турецкого Трабзона отправился в первый за 14 лет рейс в Сочи

Фото: РИА Новости/Заман Рамазанов

Первый за 14 лет паром отправился из Трабзона в Сочи, таким образом восстановив паромное сообщение между Турцией и Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Судно отчалило в 21:10 по московскому времени, в пути оно пробудет 12 часов. На борту находятся 20 пассажиров. Причем некоторые из них, купившие билеты на самолетные кресла, были пересажены в каюты в честь запуска линии.

Первоначально рейс был запланирован на 29 октября, но тогда его перенесли из-за шторма. Планируется, что еженедельно будут выполняться два рейса. Стоимость билетов начинается от 55 долларов с возможностью скидок на первые рейсы.

Паром Seabridge, курсирующий по маршруту Трабзон – Сочи, застрахован от всех рисков, указывал ранее представитель компании Liderline Мустафа Чакыр. Он также отмечал, что на борту пассажиры смогут расплачиваться рублями в кафетерии и ресторане.

Всего судно вмещает до 450 пассажиров и имеет экипаж из 25 человек, однако при полной загрузке экипаж может быть увеличен до 40 человек. Также паром рассчитан на перевозку 20 фур или 200 легковых автомобилей и оснащен спасательными шлюпками и катерами. Перевозка автомобиля обойдется в 30 тысяч рублей, но цена может вырасти в зависимости от его размера.

Ранее стало известно, что Россия рассматривает возобновление морского и паромного сообщения с КНДР. Ожидается, что прямой рейс из Москвы в Пхеньян будет производиться ежемесячно.

Кроме того, известно о технической готовности к запуску пассажирских паромов между Мариуполем и Краснодарским краем. Процесс подготовки находится на финишной прямой, но есть организационные сложности. В частности, ведется работа с таможенными и пограничными пунктами.