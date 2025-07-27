РФ рассматривает возобновление морского и паромного сообщения с КНДР

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Россия рассматривает возобновление морского и паромного сообщения с КНДР. Об этом заявил глава Минприроды, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов.

Также, по его словам, прямой рейс из Москвы в Пхеньян будет производиться ежемесячно, однако говорить о росте частоты полетов пока рано. Она будет определена по результатам анализа трафика.

Кроме того, министр рассказал, что полеты будут совершаться на самолетах Boeing и Airbus.

"Если мы до этого вместе с Росавиацией справились с задачей, и у нас появился рейс Пхеньян – Владивосток, и он себя зарекомендовал: два рейса, потом три рейса в неделю, то задача, которую мы сегодня решим – воссоединение наших столиц, и сегодня первый рейс мы увидим", – цитирует Козлова ТАСС.

Вместе с тем, как подчеркнул глава ведомства, прямые рейсы могут запустить и на курорт Вонсан.

Ранее в аэропорту Шереметьево началась регистрация на первый рейс из Москвы в столицу Северной Кореи – Пхеньян. Вылет запланирован на 19:00 по московскому времени. Рейс будет выполнять авиакомпания Nordwind, получившая в начале июля разрешение на полёты в Северную Корею от Росавиации. В пути, который займет 8 часов 5 минут, будет задействован Boeing 777-200ER.

