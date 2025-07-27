Регистрация на первый рейс из Москвы в Пхеньян началась в Шереметьево

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В аэропорту Шереметьево началась регистрация на первый рейс из Москвы в столицу Северной Кореи – Пхеньян, передает РИА Новости.

Пассажиры уже выстраиваются в очередь у стоек регистрации. Их вылет запланирован на 19:00 по московскому времени.

Рейс будет выполнять авиакомпания Nordwind, получившая в начале июля разрешение на полёты в Северную Корею от Росавиации. В пути, который займет 8 часов 5 минут, будет задействован Boeing 777-200ER, способный разместить 440 пассажиров.

Nordwind открыла продажу билетов по этому рейсу с 18 июля. Цены начинались от 44,7 тысячи рублей. Всего за четыре дня, к 22 июля, все места были раскуплены.

Обратный рейс из Пхеньяна в Москву запланирован на 29 июля. В дальнейшем полеты будут выполняться раз в месяц, чтобы обеспечить стабильный спрос и полную загрузку рейсов.

В начале июня РФ и КНДР возобновили прямое железнодорожное сообщение. Поезд с вагоном из Северной Кореи впервые за пять лет прибыл на столичный Ярославский вокзал.

Расстояние между столицами превышает 10 тысяч километров, а в пути пассажиры провели больше недели. Таким образом, между Москвой и Пхеньяном выстроился самый длинный беспересадочный железнодорожный маршрут в мире.