Прямые авиарейсы между Россией и Малайзией могут запустить в 2025 году

Фото: ТАСС/EPA/FAZRY ISMAIL

Прямые авиарейсы между Россией и Малайзией могут быть запущены уже в текущем году, сообщил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин на совещании в Совфеде.

"Буквально вчера (22 октября. – Прим. ред.) мы проводили с Малайзией двусторонние переговоры. В ближайшей перспективе двух недель планируется МПК с выездом туда", – приводит его слова ТАСС.

По словам Потешкина, полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings. Он также подчеркнул, что при открытии рейсов между РФ и Малайзией в маршрут будет включен Дальневосточный федеральный округ (ДФО).

Ранее Минтранс РФ сообщил о готовности возобновить прямое авиационное сообщение с Доминиканой. В ведомстве напомнили, что данное направление уже пользовалось большой популярностью среди туристов из России, однако полеты были остановлены из-за западных санкций.

Кроме того, с декабря 2025-го планируется увеличить количество прямых авиарейсов между Москвой и столицей Эфиопии Аддис-Абебой с шести до семи в неделю. Посольство РФ в стране намерено работать над привлечением туристов и стимулированием интереса к групповым турам.